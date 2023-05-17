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Альпинист из Непала побил мировой рекорд по количеству восхождений на Эверест

Альпинист из Непала побил мировой рекорд по количеству восхождений на Эверест

Непальскому альпинисту Ками Рите удалось в 27-й раз покорить самую высокую вершину мира Эверест. Как передает местная газета The Hymalayan Times, таким образом он побил мировой рекорд.

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