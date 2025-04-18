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Дело о «зубах дракона»: за что арестован экс-губернатор Курской области

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Комментарии
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VB
Vasiliy Belokurov
РАССТРЕЛЯТЬ!!!!!!!!!!!!!!
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21 час.
Геннадий Бережнов
Сколько можно этой трескотнёй заниматься! Спросите людей и они скажут - достоин расстрела как предатель Родины! За кровь невинных детей и матерей Курской области! И не надо нам этой писанины. Расстрелять мерзавца!
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20 час.
Юрий Ильинов
Растрелять -- концы в воду. Прежде всего, выявить всех сообщников и тех, кто знал и молчал.
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19 час.
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