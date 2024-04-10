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Эксперты указали на изменение подхода Польши к авиакатастрофе под Смоленском

Эксперты указали на изменение подхода Польши к авиакатастрофе под Смоленском

Спустя 14 лет после авиакатастрофы Ту-154 под Смоленском, в которой погибли президент Польши Лех Качиньский и другие представители польской власти и военного командования, Варшава продолжает использовать трагедию для решения сугубо конъюнктурных политических задач.

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