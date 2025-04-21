Расшифровка звуков завершена! В Антарктиде прошли исследования саркофагов Ирэн ОрлонскаяВ Антарктике группа исследователей обнаружила четыре черных саркофага, происхождение и конструкция которых вызывают сомнения в современных представлениях о технологическом прогрессе человечества.