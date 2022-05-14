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«Монако» выиграл 9 матчей подряд и вышел на 2-е место в Лиге 1 за тур до конца. У Головина 1+2 за это время

«Монако» выиграл 9 матчей подряд и вышел на 2-е место в Лиге 1 за тур до конца. У Головина 1+2 за это время

«Монако» вышел на второе место в чемпионате Франции по итогам 37-го тура. Команда Филиппа Клемана одержала девятую победу подряд – над «Брестом» (4:2).

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