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ФедералПресс

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В Омске хотят ввести сухой закон на несколько дней: дата

В Омске хотят ввести сухой закон на несколько дней: дата

ОМСК, 22 апреля, ФедералПресс. В Омске собираются ограничить продажу спиртных напитков на майские праздники в местах, где будут проводиться культурно-массовые и спортивные мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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