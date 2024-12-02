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Зеленский признал невозможность освобождения территорий военным путём и снова запросил членство в НАТО

Зеленский признал невозможность освобождения территорий военным путём и снова запросил членство в НАТО

Украинской армии не хватает сил для возвращения «оккупированных» Россией территорий военным путем, поэтому Киев готов на их возвращение с помощью дипломатии.

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