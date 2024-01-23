В МО Белоруссии заявили о возможности ВС дать ответ на любую угрозу Запада

Вооруженные силы Белоруссии смогут продемонстрировать адекватный ответ на любые угрозы со стороны Запада, заявил 23 января в проекте «Разговор у президента» начальник генштаба ВС республики и первый замминистра обороны страны Виктор Гулевич.