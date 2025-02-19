Действуют как шакалы: представители Ардзинба в Абхазии напали на командира «Пятнашки»Группа вооруженных сторонников оппозиционного кандидата в президенты Абхазии Адгура Ардзинба – он известен своей антироссийской риторикой – попыталась надавить на известного в республике политического активиста и командира интернациональной бригады "Пятнашка" ДНР Ахру Авидзба.