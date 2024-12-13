Российский губернатор сообщил о смерти бойца самообороны при атаке ВСУ

Белгородский губернатор Гладков сообщил о смерти бойца самообороны при атаке ВСУ Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти бойца самообороны из-за атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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