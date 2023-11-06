Apple не планирует возвращаться к выпуску 27-дюймовых iMac Компания Apple не планиру...

Apple не планирует возвращаться к выпуску 27-дюймовых iMacКомпания Apple не планирует выпускать обновлённую 27-дюймовую версию моноблочного компьютера iMac на собственных процессорах M-серии, которая заменила бы такую систему на базе чипов Intel, производство которой было прекращено в 2022 году.