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Apple не планирует возвращаться к выпуску 27-дюймовых iMac Компания Apple не планиру...

Apple не планирует возвращаться к выпуску 27-дюймовых iMac Компания Apple не планиру...

Apple не планирует возвращаться к выпуску 27-дюймовых iMacКомпания Apple не планирует выпускать обновлённую 27-дюймовую версию моноблочного компьютера iMac на собственных процессорах M-серии, которая заменила бы такую систему на базе чипов Intel, производство которой было прекращено в 2022 году.

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