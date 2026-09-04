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Ученые неожиданно нашли самый ранний признак болезни Альцгеймера

Ученые неожиданно нашли самый ранний признак болезни Альцгеймера

Международная группа учёных выяснила, что мозг начинает меняться за много лет до того, как в нём образуются амилоидные бляшки — основные маркеры болезни Альцгеймера .

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