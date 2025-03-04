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США приостанавливают помощь Украине: позиции России и США сближаются

США приостанавливают помощь Украине: позиции России и США сближаются

Константин Блохин из РАН анализирует последствия приостановки военной помощи США Украине. Он отмечает сближение позиций России и США, конкуренцию стран Европы за лидерство и ожидания со стороны Зеленского.

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