США приостанавливают помощь Украине: позиции России и США сближаются

Константин Блохин из РАН анализирует последствия приостановки военной помощи США Украине. Он отмечает сближение позиций России и США, конкуренцию стран Европы за лидерство и ожидания со стороны Зеленского.
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