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Иран ввел вечный запрет на проход через Ормуз для нарушителей

Иран ввел вечный запрет на проход через Ормуз для нарушителей

Иран объявил о пожизненном запрете на проход через Ормузский пролив для судов, которые зайдут в обозначенную Тегераном запретную зону.

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