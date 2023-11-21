В центре на Флотской актеры из Белгорода представят моноспектакль

На сцене культурного центра «Онежский» в рамках творческого проекта Арт-платформа “CEZON” актеры Независимого молодежного театра «Новая сцена-2» из Белгорода покажут моноспектакль «Наташина мечта» по одноименной пьесе Ярославы Пулинович.
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