Политика как он...
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Политика как она есть

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Американист Дубравский: отказ России от условий США приведёт к новым санкциям

Американист Дубравский: отказ России от условий США приведёт к новым санкциям

Американист и политический аналитик Павел Дубравский выразил мнение в интервью «Ленте.ру», что отказ России от условий США по прекращению огня и урегулированию конфликта на Украине приведёт к новым антироссийским санкциям.

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