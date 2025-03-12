Американист Дубравский: отказ России от условий США приведёт к новым санкциям

Американист и политический аналитик Павел Дубравский выразил мнение в интервью «Ленте.ру», что отказ России от условий США по прекращению огня и урегулированию конфликта на Украине приведёт к новым антироссийским санкциям.
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