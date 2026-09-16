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SPORT24.ru

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Игрок ЦСКА Рейс дисквалифицирован на два матча

Игрок ЦСКА Рейс дисквалифицирован на два матча

Защитник московского ЦСКА Матеус Рейс решением Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) дисквалифицирован на два матча, сообщается в соцсетях РПЛ.

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