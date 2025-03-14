Суд в Архангельске признал действия фашистов в годы войны геноцидом

Архангельский областной суд признал геноцидом советского народа преступления, совершённые немецко-фашистскими захватчиками на территории Архангельской области и в прилегающих морях в годы Великой Отечественной войны.
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