БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Арест без задержания: подозреваемый строитель пирамиды перешёл на «удалёнку»

Арест без задержания: подозреваемый строитель пирамиды перешёл на «удалёнку»

Кто предупредил экс-министра? Никифоров улетел в ОАЭ накануне задержания Юрий Енцов На фото: бывший министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров (Фото: Станислав Красильников/ТАСС) Материал комментируют: Игорь Акишин Следствие добилось заочного «заключения под стражу» бывшего министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова.

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