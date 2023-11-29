На Южный Урал обрушился ледяной дождь. Междугородные рейсы отложены

Стихия обрушилась на Челябинскую область. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службы правительства Челябинской области, по данным диспетчерской службы регионального миндортранса, ледяной дождь начался сегодня ранним утром.
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