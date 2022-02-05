Газета Труд

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Китаю пообещали проблемы в случае помощи России

Китаю пообещали проблемы в случае помощи России

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, США продолжают поддерживать деловые контакты с Китаем, который в случае дестабилизации ситуации в Европе понесет экономический ущерб, если станет помогать России в преодолении западных санкций.

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