Архангельская команда «Водник» ушла в отпуск

Накануне хоккеисты «жёлто-зелёного» клуба провели заключительную тренировку перед отпускомНакануне хоккеисты «жёлто-зелёного» клуба провели заключительную тренировку перед отпускомНа протяжении последних трех недель шла работа над развитием хороших физических кондиций у игроков «Водника».
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