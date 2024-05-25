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Регион 29

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Архангельская команда «Водник» ушла в отпуск

Накануне хоккеисты «жёлто-зелёного» клуба провели заключительную тренировку перед отпускомНакануне хоккеисты «жёлто-зелёного» клуба провели заключительную тренировку перед отпускомНа протяжении последних трех недель шла работа над развитием хороших физических кондиций у игроков «Водника».

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