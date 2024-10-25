Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Пентагон объявил военных Северной Кореи признаком «отчаянного положения России»

Пентагон объявил военных Северной Кореи признаком «отчаянного положения России»

Несмотря на ежедневные успехи российской армии по выдавливанию ВСУ с территории Донбасса, американские власти решили трактовать известие о прибытии военных из Северной Кореи в РФ как свидетельство «отчаянного положения» русских.

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