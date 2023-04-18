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Забугорные внуки и внучки авторов военных песен отказали России в правах (исполнения)

Забугорные внуки и внучки авторов военных песен отказали России в правах (исполнения)

1. Безусловно - возмутительно. 2. Я - не юрист, но вот, что нашла - Статьи здоровые, посмотрите сами 1 скрин 2 скрин Еще раз - я не юрист, но что-то мне говорит, что воспользоваться  старыми записями мы, Россия, можем, и без согласия наследников.

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