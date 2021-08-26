Донбасс Сегодня

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Жительница Ленинградской области написала донос на кота Пушка

Жительница Ленинградской области написала донос на кота Пушка

Административной статьи кот избежал: власти сняли обвинения за нехваткой доказательств. Кот Пушок, живущий в деревне Ославье в Ленинградской области, чуть было не схлопотал административную статью за нарушение общественного порядка.

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