РИА Новости: Россия применила на Украине новейшие авиационные ракеты «305»

Вертолеты наносят удары по военным объектам противника, в том числе по складам с горюче-смазочными материаламиРоссийские боевые вертолеты Ми-28НМ начали наносить удары новейшими легкими многоцелевыми ракетами «305» по военным объектам Украины.
Вертолеты наносят удары по военным объектам противника, в том числе по складам с горюче-смазочными материаламиРоссийские боевые вертолеты Ми-28НМ начали наносить удары новейшими легкими многоцелевыми ракетами «305» по военным объектам Украины.
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