Daily Storm

528 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Катя Иванова
    Этот сатанистский ельцин центр надо срочно закрыть. Он готовит врагов России. Да и память о том что натворил Ельцин у...Директор «Ельцин-...
  • Slava Gauf
    У них все что то происходит, только в нашу пользу.. В августе хотят  сюрприз сделать...Глава украинской ...
  • Вася Искандер
    Сможет ли Россия ответить на блокаду Калининграда тем, что реанимирует Ништадстский договор,  по которому она стала в...Лукашенко заявил ...

РИА Новости: Россия применила на Украине новейшие авиационные ракеты «305»

РИА Новости: Россия применила на Украине новейшие авиационные ракеты «305»

Вертолеты наносят удары по военным объектам противника, в том числе по складам с горюче-смазочными материаламиРоссийские боевые вертолеты Ми-28НМ начали наносить удары новейшими легкими многоцелевыми ракетами «305» по военным объектам Украины.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх