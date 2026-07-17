Делегация Минлесхоза Нижегородской области изучила опыт Беларуси

Делегация Минлесхоза Нижегородской области во главе с министром Романом Воробьёвым приняла участие в международной научно‑практической конференции, приуроченной к 90‑летию со дня образования органа управления лесным хозяйством Республики Беларусь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии