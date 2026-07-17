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Нижегородская правда

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Делегация Минлесхоза Нижегородской области изучила опыт Беларуси

Делегация Минлесхоза Нижегородской области изучила опыт Беларуси

Делегация Минлесхоза Нижегородской области во главе с министром Романом Воробьёвым приняла участие в международной научно‑практической конференции, приуроченной к 90‑летию со дня образования органа управления лесным хозяйством Республики Беларусь.

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