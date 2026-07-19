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Александр Масляков-младший станет владельцем всего наследства родителей и бренда КВН

Александр Масляков-младший станет владельцем всего наследства родителей и бренда КВН

По данным издания «КП», сын знаменитого ведущего Александра Маслякова и режиссёра Светланы Масляковой оказался полноправным хозяином вселенной КВН и вот-вот вступит в права на всё семейное наследство.

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