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Эксперт: даже если Украина письменно пообещает не обстреливать Запорожскую АЭС, ей никто не поверит

Эксперт: даже если Украина письменно пообещает не обстреливать Запорожскую АЭС, ей никто не поверит

Переход Запорожской АЭС под контроль МАГАТЭ невозможен, так как данная организация не обладает мандатом на управление атомными станциями, заявив сегодня советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» (входит в «Росатом») Ренат Карчаа.

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