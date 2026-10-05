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Царьград

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Следственный комитет России запустил акцию памяти ко Дню Победы

Следственный комитет России запустил акцию памяти ко Дню Победы

Следственный комитет России запустил акцию «Письмо из будущего» ко Дню Победы. Сотрудники ведомства и их потомки пишут видеопослания в память о героях Великой Отечественной войны.

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