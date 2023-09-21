Почему Армения безвольно сдала Карабах

Названы четыре причины, приведшие к поражению Нагорного Карабаха @ Александр Патрин/ТАСС Tекст: Евгений Крутиков Капитуляция Карабаха перед Азербайджаном будет иметь колоссальные последствия и для Армении, и для всего Южного Кавказа.