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Почему Армения безвольно сдала Карабах

Почему Армения безвольно сдала Карабах

Названы четыре причины, приведшие к поражению Нагорного Карабаха @ Александр Патрин/ТАСС Tекст: Евгений Крутиков Капитуляция Карабаха перед Азербайджаном будет иметь колоссальные последствия и для Армении, и для всего Южного Кавказа.

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Комментарии
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t
tatyanadavydkina
Пашинян рвется в НАТО. А Карабах - это прямая задержка от этого. С конфликтным регионом туда не возьмут.
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14 час.
Россиянин
Ну теперь армяне порвут его задницу.
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13 час.
ТА
Татьяна Антонова
ох, сомневаюсь я, ведь выбрали же его на второй срок...
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6 час.

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