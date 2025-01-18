Бориса – на царство?! Такое случается не только в России

Юрий Ильинов

Понять и принять. Названо главное условие для переговоров Путина и Трампа Трампа призвали понять, что Россия выиграла конфликт на Украине Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в соцсети X выразил мнение по поводу главного условия для переговоров по украинскому кризису между избранным президентом США Дональдом Трампом (вступит в должность 20 января) и российским лидером Владимиром Путиным. По мнению Малинена, еще до встречи с Путиным американский лидер должен понять и принять факт того, что Россия выиграла в конфликте на Украине. Сейчас, как добавил эксперт, вопрос не в том, сможет ли российская армия продвигаться дальше, а в том, захотят ли это сделать российские власти, и если да, то как далеко они могут зайти. Также профессор Малинен добавил, что признание факта победы России — это и есть реальная отправная точка для успешных мирных переговоров.