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RT: 40% опрошенных россиян с трудом встают по утрам осенью

RT: 40% опрошенных россиян с трудом встают по утрам осенью

Осенью 40% участников опроса хотят больше спать и испытывают трудности с пробуждением. Исследование Rambler&Co охватило более 2 тыс.

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