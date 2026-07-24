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Царьград

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США ввели пошлину 12,5% на товары из России на уровне Китая и Индии

США ввели пошлину 12,5% на товары из России на уровне Китая и Индии

Соединенные Штаты ввели дополнительную импортную пошлину на русские товары.Согласно публикации на сайте Белого дома, ставка установлена в размере 12,5%.

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