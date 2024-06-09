Глава Автотора обвинил АвтоВАЗ в намеренной конкуренции с авто из КНР из-за повышения цен

Во время обсуждения развития отечественного автомобилестроения в рамках Петербургского международного экономического форума президент Автотора Денис Пак заявил о целенаправленном повышении цен сразу на 35-40% на свою продукцию со стороны руководства АвтоВАЗа.
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