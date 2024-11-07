Аналитика: 25% работодателей в Самаре предлагают пенсионные пакеты с льготами и выплатами

Согласно данным нового исследования, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.ru, 25% работодателей в Самаре предлагают пенсионный пакет, который включает различные льготы и выплаты для сотрудников, вышедших на заслуженный отдых.
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