Что нужно есть, чтобы не выпадали волосы: 5 продуктов

Причиной выпадения волос может быть нехватка в организме витаминов и полезных микроэлементов.Именно поэтому человеку, столкнувшемуся с вышеописанной проблемой, стоит задуматься о включении в рацион определённых продуктов.
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