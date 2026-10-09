Батраков с оценкой 8,2 – лучший игрок матча «Галатасарая» и «Касымпаши» по Индексу ГОЛа. У хавбека ассист, 1 удар в створ, 4 ключевых паса и 2 обводки

Алексей Батраков стал лучшим игроком матча « Галатасарай » – « Касымпаша » (3:1) по Индексу ГОЛа . В этой игре российский полузащитник один раз пробил в створ ворот соперника, отдал 35 передач с точностью 85,7% (4 из них были ключевыми), совершил две успешные обводки, выиграл 4 из 6 единоборств, 5 раз коснулся мяча в штрафной площади соперника, 8 раз потерял мяч и четырежды вернул его своей команде.