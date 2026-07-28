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В Ливии заявили о невозможности нарастить нефтедобычу из-за роста цен

В Ливии заявили о невозможности нарастить нефтедобычу из-за роста цен

Экс-министр нефти Ливии Мохаммед Аун заявил о невозможности нарастить нефтедобычу из-за роста цен. «Ливия не располагает дополнительными производственными мощностями, которые позволили бы ей увеличить добычу и извлечь выгоду из роста цен на нефть», — сказал он РИА Новости.

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