СМИ: в ЦРУ пересмотрели версию о происхождении COVID-19

Теперь в ведомстве считают, что причиной пандемии стала утечка из лаборатории Центральное разведывательное управление (ЦРУ) склоняется к версии, что пандемия COVID-19 началась в связи с утечкой вируса из лаборатории в китайском Ухане.
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