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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гордон о «Тракторе»: «Не верилось, что поеду в Россию. Когда начинал тренерский путь, не задумывался, в какую точку он приведет. Не терпится начать работу»

Главный тренер «Трактора» Скотт Гордон признался, что не ожидал когда-либо возглавить российский клуб.

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