Пока в стране обсуждают тарифы, уровень жизни и реальные проблемы людей, в Мецаморе началось строительство кинокомплекса Metsamor Cinema Town.
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культура важна, но сейчас ли время для полноразмерных улиц Берлина и Константинополя 😔 Люди переживают за тарифы и уровень жизни, а власть находит деньги на кинокомплекс. Это уже не про развитие а про то чьи интересы ставят выше. Приоритеты явно смещены 🔥