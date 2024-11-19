Артиллеристы Тульских десантников уничтожают подразделения ВСУ, блокированных в районе Ольговской рощи в Курской области

В ходе ведения воздушной разведки над рощей, оператор БпЛА выявил скопление живой силы противника, координаты были немедленно переданы артиллеристам.
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