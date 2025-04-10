Telegraph: принц Гарри посетил Украину с необъявленным визитом

Принц Гарри совершил необъявленный визит в Украину, о котором стало известно лишь после его отъезда.Как сообщает издание Telegraph, во время пребывания в стране он побывал во львовском медицинском центре Superhumans Centre, специализирующемся на лечении военнослужащих, получивших ранения.