В Рязани три человека пострадали в ДТП с двумя автомобилями

В ДТП пострадали три человека, двоих госпитализировали, одной пассажирке оказали медпомощь на месте.Днем 6 августа произошло ДТП с пострадавшими на 505-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Рязани.
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