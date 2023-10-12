Производитель российских ABS получит 10 млн отечественных резисторов для «для санкционно-стойких автомобильных блоков»

Компания «Итэлма», запустившая летом в Костроме производство блоков ABS для автомобилей Lada, заключила партнерство с предприятием «Ресурс»: оно поставит «Итэлме» 10 миллионов резисторов уже в текущем году.
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