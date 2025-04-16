Вершитель судеб: Акинфеев вывел ЦСКА в финал Пути РПЛ на «Зенит» и отправил «Динамо» рубиться со «Спартаком»

«Зенит» и ЦСКА во второй раз подряд сыграют в финале Пути РПЛ Кубка России по футболу. Команда Сергея Семака в ответной встрече снова взяла верх над «Ростовом» благодаря голам Александра Соболева и Матео Кассерры после перерыва.