Что мужчины хотят от отношений?

Нет девушки, которая хотя бы раз не задавалась вопросом — чего же все-таки хочет мужчина от отношений? Да, все люди разные, и у каждого свой уровень ожиданий, но есть некоторые особенности, которые часто применимы и к женщинам, и к мужчинам.