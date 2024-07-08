Оборот московского ИТ-сектора вырос на 42% с января по апрель

Заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева заявила, что оборот столичных ИТ-компаний в период с января по апрель 2024 года достиг 1,3 трлн рублей, что превышает показатель аналогичного периода 2023-го на 42%.