Оборот московского ИТ-сектора вырос на 42% с января по апрель

Заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева заявила, что оборот столичных ИТ-компаний в период с января по апрель 2024 года достиг 1,3 трлн рублей, что превышает показатель аналогичного периода 2023-го на 42%.
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