Число погибших при взрыве газа в частном доме в Махачкале выросло до пяти

Мужчина, пострадавший в результате взрыва газа в частном доме в Махачкале, умер в больнице, таким образом, число погибших возросло до пяти, говорится в Telegram-канале Республиканской клинической больницы Дагестана.
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